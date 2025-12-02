Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin beyannamelerin ve ödemelerin süresini 15 Ocak 2026'ya erteledi.

ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Sirküleri/193 ile 2024 hesap dönemine ilişkin Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

1 Aralık 2025 tarihli ve VUK-193/2025-14 sayılı sirkülere göre, normal şartlarda 31 Aralık 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar ertelendi.

Bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda alınan karar, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 28'inci maddesindeki yetkiye dayanılarak gerçekleştirildi.