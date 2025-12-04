Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Kasım 2025 haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 102,7 milyar TL artarak 16 trilyon 965 milyar liraya ulaştı. Yabancı para mevduatı ise 221 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, bankacılık sektörünün mevduat, kredi ve para arzı gibi kritik göstergelerini içeren Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı.

İstatistikler, 21-28 Kasım dönemini kapsıyor ve sektördeki likidite hareketlerini yansıtıyor.

Mevduat Artışı: Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre 102 milyar 701 milyon 978 bin TL (yüzde 0,4) yükselerek 16 trilyon 965 milyar 418 milyon 396 bin TL'ye ulaştı. TL mevduatlar 81 milyar 239 milyon 560 bin TL artarken, YP mevduatlar 21 milyar 462 milyon 418 bin TL geriledi.

Kredi Hacmi: Toplam kredi hacmi 229 milyar 525 milyon 418 bin TL artışla 16 trilyon 965 milyar 418 milyon 396 bin TL oldu. Yurt içi yerleşiklerin TL tüketici kredileri 543 milyar 144 milyon 172 bin TL'si konut, 66 milyar 204 milyon 816 bin TL'si taşıt ve 1 trilyon 547 milyar 393 milyon 951 bin TL'si ihtiyaç kredisi olarak dağıldı.

Yabancı Para Mevduatları: Toplam YP mevduatı 221 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 185 milyar 46 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parite etkisi hariç tutularak hesaplanan değişim, haftalık dalgalanmayı gösteriyor.

Para Arzı ve Diğer Göstergeler: M1 (dar para arzı) ve M2 (geniş para arzı) kalemlerinde hafif artışlar gözlendi, ancak detaylı tablolarda menkul kıymet ve likidite oranları da güncellendi.