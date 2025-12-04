Kadın girişimciliğini uluslararası ölçekte güçlendiren USİKAD, Erzurum yapılanmasını tamamlayarak İl Başkanlığı görevine Dr. Zeynep Polat'ı getirdi.

Mahir İLAÇ / ERZURUM (İGFA) - Kadın girişimciliğini sanayi, üretim ve küresel ekonomiyle bütünleştirme hedefiyle 2023'te kurulan Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği (USİKAD), büyüme stratejisi kapsamında Erzurum yapılanmasını tamamladı. Dernek, İl Başkanlığı görevine Dr. Zeynep Polat'ı atayarak Doğu Anadolu'daki varlığını güçlendirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile yürütülen istişareler doğrultusunda kalkınma politikalarıyla uyumlu projeler geliştiren USİKAD, küresel iş birliği ağlarını genişletirken Anadolu'nun girişimcilik potansiyelini uluslararası vizyonla buluşturmayı amaçladı. Dr. Zeynep Polat, akademik birikimi ve girişimcilik deneyimiyle USİKAD'ın bölgesel kalkınma hedeflerine yön verecek önemli bir isim olarak görülüyor. Polat, Erzurum'u kadın istihdamını artıran, üretici girişimleri destekleyen ve ihracat odaklı ticaret ağlarıyla güçlendirilmiş bir 'girişimcilik üssü' haline getirmeyi hedefledi.

Atatürk Üniversitesi İİBF mezunu olan Polat, işletme doktorasını St. Clements Üniversitesi'nde tamamladı. Sosyoloji lisansı ve aile danışmanlığı formasyonuna sahip olan Polat, aynı üniversitede Çalışma Ekonomisi alanında ikinci yüksek lisansına devam ediyor. MÜSİAD Kadın Erzurum Kurucu Başkanlığı ve TOBB Kadın Girişimciler Erzurum Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Polat, halen Erzurum Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Dr. Polat, USİKAD Erzurum'un odağında, kadın istihdamı, üretici girişimler, ihracat kapasitesinin artırılması ve kamu-üniversite-özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi gibi başlıkların yer alacağını söyledi.

USİKAD Genel Başkanı Müge Eker Öz, Polat'ın atanmasının derneğin uluslararası büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Erzurum'un köklü üretim kültürünü Zeynep Polat'ın vizyoner yaklaşımıyla yeniden tanımlıyoruz. USİKAD artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın farklı şehirlerinden kadın girişimcilerin ortak sesi olarak büyüyor' dedi.