Kayseri Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde üreticisine yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda sözleşmeli üretim yapan pancar çiftçilerine yönelik 3. Söküm Avansı ödemeleri bugün itibarıyla gerçekleştirildi. Üreticilerin hesaplarına toplam 172 milyon TL'lik tutarında ödeme aktarıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Her koşulda üretmeye devam eden, alın teriyle bölge tarımını ayakta tutan çiftçiler için büyük önem taşıyan bu ödeme; hem hasat dönemindeki mali yükün hafifletilmesine hem de üretim süreçlerinin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlıyor. Üreticinin güçlü duruşu ve tarladaki emeği, Kayseri Şeker'in destek politikalarının temelini oluşturuyor.

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana çiftçiye sunulan tohum, gübre, ilaç ve motorin gibi ayni; ekim, çapa, sulama ve söküm gibi nakdi avanslar, üreticinin sahadaki mücadelesine katkı sunmaya devam ediyor. Söküm dönemindeki bu avans desteği de üreticinin emeğini kolaylaştırmak ve üretimdeki sürekliliği sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 3. söküm avansı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada çiftçilerin özverili çalışmasına dikkat çekerek şunları söyledi: 'Çiftçimizin emeği, sektördeki en büyük gücümüzdür. Tarladaki alın teriyle üretimden vazgeçmeyen, fedakârlıkla çalışan tüm üreticilerimizin yanındayız. 3. söküm avansı ödememiz; üreticimizin sahada karşılaştığı maliyet yükünü hafifletme, güvenle üretime devam etme ve motivasyonunu artırma amacı taşımaktadır. Çiftçimizin güçlü kalması, Kayseri Şeker'in ve tarımın geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Tüm üreticilerimize bereketli bir kampanya dönemi diliyorum.'

Kayseri Şeker, üreticisinin emeğini değerli kılmaya, tarımsal üretimi desteklemeye ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.