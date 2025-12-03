Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve BTSO iştiraki KFA Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX) Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Makine sektörünün yenilikçi platformu olarak öne çıkan fuarda bu yıl toplam 30 bin metrekarelik alanda 120'ye yakın firma son teknoloji ürünlerini 6 Aralık'a kadar yerli ve yabancı alıcılarla buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Bursa, makine üretimi ve ihracatı alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX), Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle Bursa Fuar Merkezi'nde açıldı. 30 bin metrekarelik alanda 120'ye yakın firma, son teknoloji makinelerini hem yerli hem de yabancı alıcılarla buluşturuyor. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'dan gelen alım heyetleri de fuara katılıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını simgeleyen stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Burkay, 'Yapay zekâdan sensör teknolojilerine, karanlık fabrikalara uzanan yeni üretim döneminde geri kalmak mümkün değil. MEEXX, hem yurt içi hem de yurt dışı alıcıların Bursa makine sektörünü yakından tanıması için önemli bir platform sunuyor' dedi.

Burkay ayrıca Türkiye'nin makine sektöründe ihracatın 28 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ancak ithalatın da 45 milyar dolar civarında bulunduğunu hatırlatarak, 'Fuarlar, yerli üretimi küresel pazarlara taşımak için kritik öneme sahip' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK MAKİNE İHRACATÇISI

MİB Başkanı Fatih İğrek, fuarı sektör için yeni bir milat olarak değerlendirdi. İğrek, Türkiye'nin yıllık makine üretiminin 60 milyar doların üzerinde olduğunu, ihracatın ise 28 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türkiye, makine ihracatında dünyada 13., Avrupa'da ise 4. sırada yer alıyor. Sektörün %70 yerlilik oranı ve 550 bin kişilik istihdam etkisi ile Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İğrek, küresel piyasalardaki ekonomik belirsizliklere rağmen Türk makine sektörünün dayanıklılığını öne çıkararak, 'Biz fabrika üreten fabrikalarız. MEEXX, Türkiye'yi makine ve teknoloji üretiminde bölgesel değil, küresel bir güç yapacak kritik bir eşik olacak' dedi.

FUAR TEKNOLOJİYİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Fuar kapsamında; torna, freze ve CNC tezgâhları, gaz altı ve TIG/MIG kaynak sistemleri, CAD/CAM uygulamaları, otomasyon ve robotik çözümler, hidrolik ve pnömatik teknolojiler sergileniyor. Canlı demo alanları, uygulamalı gösterimler ve seminerler ise ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunuyor.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun da konuşmasında, fuarların küçük temaslar ve iyi diyaloglar aracılığıyla güven tesis ettiğini ve sanayide birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çekti. Altun, 'Bu fuarlar, sektörün dayanışma içinde her krizi aşmasını sağlayacak önemli bir fırsat sunuyor' dedi.

Fuar, 6 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.