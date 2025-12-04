Bursa Gemlik Belediyesi, ilçenin en değerli markası olan Gemlik zeytinine hak ettiği değeri vermek amacıyla bu yıl da zeytin alımlarına başladı.

BURSA (İGFA) - Hasat döneminde üreticiyi desteklemeyi hedefleyen belediye, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden yağlık zeytini piyasa fiyatının üzerinde, kilogramı 60 TL'den satın alıyor. Uygulama kapsamında 500 kilogram zeytin alınacak.



İlk alımlarını Küçükkumla'da gerçekleştiren belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde Umurbey, Kurşunlu, Engürücük ve Şahinyurdu bölgelerinde alımlara devam edecek.





Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik zeytininin dünya çapında bilinen bir marka olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



'Gemlik zeytini sadece bizim değil, tüm dünyanın sofralarında kendine yer bulan bir değer. Biz de bu değerin arkasında duran, onu üreten çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin karşılığını bulması bizim için önemli. Bu nedenle ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimizin yağlık zeytinini 60 TL'den, 500 kilograma kadar alarak onlara doğrudan destek sağlıyoruz. Bugün Küçükkumla'da başladık. Önümüzdeki günlerde Umurbey, Kurşunlu, Engürücük ve Şahinyurdu'nda da alım noktalarımızı açacağız. Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum.'