Zeytin alım kampanyasına yönelik ürün alımlarına Ekim ayında başlayan Marmarabirlik, ortaklarına üçüncü dilim ödemelerini 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İlk iki dilimde yapılan 871 milyon TL'lik ödeme ardından yapılacak olan 622 milyon TL ödeme ile ortaklara toplamda 1 milyar 493 milyon TL ödenmiş olacak.

BURSA (İGFA) - 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 3 milyar 100 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik'te ödemeler devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 32 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminin ilk iki diliminde 871 milyon TL ödeme yapılmıştı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik'in, 15 Kasım-28 Kasım 2025 tarihleri arası teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50' sinin karşılığı olarak 622 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

Başkan Yıldız, gerçekleştirilecek üçüncü dilim ödeme ile birlikte üreticilere toplam 1 milyar 493 milyon TL ödeme yapılmış olacağını belirtirken, dördüncü dilim ödemesi ise 19 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.