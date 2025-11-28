Yeniden Refah Partisi üyeleri, Bursa'nın İznik ilçesinde Papa'nın ziyaretini protesto ederek basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında koruma ekipleri, partililerin etkinliği kısa sürede sonlandırmasını istedi.

BURSA (İGFA) - İznik'te düzenlenen Papa ziyareti, Yeniden Refah Partisi üyelerinin tepkisiyle karşılaştı. Parti mensupları, Papa'nın programını protesto etmek amacıyla Bazilika alanı yakınında basın açıklaması yaptı. Ancak koruma ekipleri, açıklamanın kısa sürede bitirilmesini talep etti.

Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz, açıklamasında Papalık ziyaretinin yalnızca bir hac veya turizm faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini savunarak, ziyaretteki siyasi temas ve diplomatik ajandanın ön planda olduğunu öne sürdü.

Ziyaret sırasında kullanılan sembol ve görsellerin, dini görünüm altında siyasi amaçlar taşıdığını iddia eden Kaygusuz, tarihi referanslarla ulusal egemenlik vurgusu yaptı.

Osmanlı dönemine de atıfta bulunan Kaygusuz, 1453'ten bu yana benzer taleplerin Osmanlı hükümdarları tarafından reddedildiğini anımsatarak, konuşmasını 'Milli Egemenlik kırmızı çizgimizdir' vurgusuyla tamamladı.

Basın açıklaması, koruma ekiplerinin uyarısıyla planlanandan kısa sürede sona erdi.