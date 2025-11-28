Adıyaman'da masaj salonlarına düzenlenen polis operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki takibi sonrası eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çeşitli malzemelere el konuldu. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkezde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, operasyon Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüpheli şahıslar yakalanarak emniyete götürüldü. Masaj salonlarında yapılan aramalarda ise bazı malzemelere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şahıslar, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yetkililer Adıyaman genelinde suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Operasyon, kentte güvenlik önlemlerinin artırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.