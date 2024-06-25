Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Ukrayna Barış Zirvesi'ne sözde "ekümenik" sıfatıyla katılmasını ve yayımlanan Bürgenstock Bildirisi'nde imzasının bulunmasını eleştirdi.ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Ukrayna Barış Zirvesi'ne sözde "ekümenik" sıfatıyla katılmasını ve yayımlanan Bürgenstock Bildirisi'nde imzasının bulunmasını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, yangında tarım arazisi ve hayvanları zarar gören bölge halkının mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesini istedi. Bekin, yangının bir siyasi etkinliğe çevrilmesinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un sözde "ekümenik" sıfatıyla yer almasını ve Bürgenstock Bildirisi'ni imzalamasını eleştiren Bekin, bu yaşananın büyük bir skandaldan çok Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik sinsi bir adım olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Bartholomeos'un imzaladığı Bürgenstock Bildirisi'ne imza atmaması gerektiğini kaydeden Bekin, "Gerekirse masadan ayrılarak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kasteden ve bilinçli bir şekilde Bartholomeos'u oraya davet eden zihniyetlere karşı önemli bir tavır ortaya koymasını beklerdik." ifadesini kullandı.

"Bartholomeos'un ekümenik iddiasının arka planını iyi okumak gerekir" diyen Bekin, "Bu konuda Türk Dışişleri Bakanlığının bir an önce bu vahim ve ileride telafisi zor olan bu hatadan rücu ederek İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırılarak ziyaretle ilgili bilgi alınması ve Lozan Anlaşması'ndan doğan haklarımızın bir kez daha kendilerine hatırlatılarak, Bartholomeos'un Bürgenstock Bildirisi'nde attığı imzanın kabul edilemez ve yok hükmünde olduğunun hatırlatılması ve konuyla ilgili kendisine nota verilmesi son derece zaruri bir adım olsa gerek." diye konuştu.

Milletvekili Bekin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması için Dışişleri Bakanlığı yetkililerini harekete geçmeye çağırdı.