İnegöl Belediyesi, Yeniceköy göleti ve çevresinin 7/24 gözetim altında tutulmasını sağlayacak kamera sistemlerinin kurulumu için çalışmalara başladı.

İNEGÖL (İGFA) - İnegöl’ü akıllı şehirler liginde üst sıralara taşımak adına dijitalleşme noktasında ciddi adımlar atan İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında kontrol ve gözetimi sağlayan kamera sistemleri ve oluşturulan İzleme Değerlendirme Merkeziyle bu alanda önemli bir mesafe katetti.

Her geçen gün gözetim noktalarının sayısını arttıran İnegöl Belediyesi, son olarak Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinin de içerisinde bulunduğu gölet bölgesinde kamera kurulumu için çalışmalara başladı.

BAŞKAN TABAN “ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Yeniceköy Göleti bölgesi hem içerisinde bulunan sosyal tesisler ve bungalovlar hem de piknik alanlarıyla vatandaşların çok yoğun kullandığı alanlardan biri. Güvenliği sağlamak adına bölgenin 7/24 izleneceği kamera sistemlerinin kurulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizi daha güvenli hale getirmek adına sizlerden gelen talepler doğrultusunda Yeniceköy Göletini ve çevresini kamera sistemleri ile 7/24 izleyeceğiz. Çalışmalara başladık” ded