Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle '850. Yılında Miryokefalon Zaferi Çalıştayı', savaşın gerçekleştiği Konya'da başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle, savaşın gerçekleştiği Konya'da '850. Yılında Miryokefalon Zaferi Çalıştayı' düzenleniyor.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda başlayan çalıştayın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, 'Emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bizim gelecek nesillerimiz için çok çok önemli bir şey. Var olma kavgasında bunların hepsi birer hafıza çivisi. Büyükşehir Belediyesi olarak Miryokefalon Savaşı ile ilgili yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

NEÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılını kutlayarak, Türklerin Anadolu'da olmasının yegâne sebebi olan Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı için bir arada olduklarını belirterek, bu coğrafyayı vatan kılan Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ı ve onunla birlikte mücadele veren Türkmenleri minnetle yad ettiklerini vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın birinci oturumuna geçildi.

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan moderatörlüğünde yapılan oturumda; Prof. Dr. Abdurrahman Uzunaslan, Homonadlar ve Roma Hâkimiyetinin Toroslar'daki Yansımaları; Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan, Coğrafi Perspektiften Dinar-Konya Ulu Yol Güzergâhı ve Miryokefalon Savaşı'nın (1176) Yeri; Öğretim Görevlisi Dr. Ömür Esen, Soublaeum/Soublaion Kentinin Lokalizasyonu; Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar ise Tarihsel Anlatılardan Arkeolojik Kazılara: Miryokefalon Savaşı Ekseninde Karacahisar Kalesi başlığında konuşmalarını yaptı.

İki gün sürecek '850. Yılında Miryokefalon Zaferi Çalıştayı' kapsamında alanında uzman akademisyenler tarafından Miryokefalon Savaşı'nın tarihî, siyasi gelişmeleri ve Anadolu'nun Türk yurdu hâline gelmesindeki etkileri başta olmak üzere birçok farklı konu değerlendirilecek.

ÇALIŞTAY KAPSAMINDA İKİ FARKI SERGİ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Tarihçiler tarafından Konya'da gerçekleştiği belirlenen Miryokefalon Zaferi ile ilgili çalıştay kapsamında ayrıca NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan 'Anadolu'nun Mührü: Miryokefalon' resim sergisi ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Destegül Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan 'Tasvirler ile Anadolu'nun Mührü: Miryokefalon' minyatür sergisi de 22 Eylül'e kadar çalıştayın yapıldığı salonda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.