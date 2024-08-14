Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı Kültür Merkezinde düzenlenen “Yağlı Ayçiçek Sözleşmeli Üretim” toplantısına katıldı.BİELCİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl yaptığı konuşmada: “Bilecik’imiz her yönüyle muhteşem bir şehir. Tarihi,doğası,kültürü ve tabi ki tarım arazisi bakımından oldukça zengin, 88 farklı ürün çeşidiyle adeta bir tarım şehri. Bizlere düşen görev çiftçilerimizin,üreticilerimizin daima yanında olmak ve onlara gerekli desteği sağlamaktır, Bilecik’te her yıl ortalama 18 bin ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılmaktadır” dedi.

Kaynak: igf