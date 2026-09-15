Mardin Büyük Aile Platformu, Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Ailem Güvende' çalışmasına destek verdi. Platform tarafından yapılan basın açıklamasında, aile kurumunun güçlendirilmesinin toplumsal geleceğin güvence altına alınması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyük Aile Platformu, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda platform, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ailem Güvende' çalışmasına destek verdiğini kamuoyuna açıkladı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, ailenin yalnızca aynı çatı altında yaşayan bireylerden oluşan bir yapı olmadığı belirtilerek, ailenin sevgi, merhamet, güven, sorumluluk ve dayanışmanın ilk öğrenildiği temel kurum olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 'Aileyi korumak, geleceği korumaktır' anlayışına dikkat çekilerek, aile içinde huzurun, güvenin ve sağlıklı iletişimin güçlendirilmesinin toplumsal açıdan taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Aile içi şiddet, ihmal, istismar ve aile kurumunu zayıflatan diğer sorunlarla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinilen açıklamada, 'Ailem Güvende' çalışmasının aile bireylerinin hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesine ve aile içinde güven kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirildi.

'Aileyi güçlendirmek ortak sorumluluğumuzdur'

Mardin Büyük Aile Platformu açıklamasında, aile konusunda yürütülen çalışmaların yalnızca tek bir kurumun sorumluluğunda olmadığına dikkat çekildi. Devlet kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, eğitimciler, kanaat önderleri ve toplumun bütün kesimlerinin aile kurumunun güçlendirilmesi konusunda ortak sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

Platformun 'Geleneklerimizden geleceğimize aileyi en güçlü şekilde taşımak' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, aileyi merkeze alan her türlü çalışmanın desteklenmeye devam edileceği kaydedildi.

Bağış: 'Aile güvendeyse toplumun geleceği güvendedir'

Mardin Büyük Aile Platformu Basın ve Medya Koordinatörü Murat Bağış, 'Ailem Güvende' çalışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, aileyi yalnızca bugünün değil, geleceğin de meselesi olarak gördüklerini belirtti. Bağış, 'Aile, yarının nasıl bir toplum olacağının da cevabıdır. Çocuklarımızın güven içerisinde büyüdüğü, eşlerin birbirine saygı ve merhametle yaklaştığı, büyüklerin tecrübesinin küçüklere aktarıldığı güçlü aileler kurmadan güçlü bir gelecek inşa edemeyiz.' dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmayı önemli bulduklarını ifade eden Bağış, Mardin Büyük Aile Platformu olarak aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bağış, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: 'Bizim için mesele sadece aileyi korumak değil; aileyi yeniden güvenin, merhametin, sadakatin ve dayanışmanın merkezi hâline getirmektir. Çünkü inanıyoruz ki aile güvendeyse çocuk güvendedir, çocuk güvendeyse toplumun geleceği güvendedir.'

Mardin Büyük Aile Platformu, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik kamu ve sivil toplum çalışmalarına destek vermeye ve bu alanda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.