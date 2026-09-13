TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın Ahmet Davutoğlu'nun ailesindeki düğünde yaptığı uzun konuşma siyaset gündemine damga vurdu. Muhalefete yönelik olumlu ifadeleri ve iktidara dönük eleştirileri dikkat çeken Arınç'a, AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan sahnede verdiği yanıtla karşılık verdi.

Düğünde Siyasi Mesajlar Ön Plana Çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ailesindeki düğün töreni, yalnızca nikâh merasimiyle değil, yapılan siyasi konuşmalarla da gündeme oturdu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, törende yaptığı kapsamlı konuşmada Türkiye'nin siyasi atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında birlik, demokrasi ve toplumsal uzlaşma vurgusu yapan Arınç, muhalefet cephesine yönelik dikkat çeken ifadeler kullanırken mevcut yönetim anlayışına yönelik eleştiriler de dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e Dikkat Çeken Sözler

Arınç'ın konuşmasında, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kullandığı olumlu değerlendirmeler davetlilerin ve siyasi çevrelerin dikkatini çekti.

Konuşmanın ilerleyen bölümünde iktidarın bazı uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulunan Arınç'ın ifadeleri, törene katılan isimler arasında da yankı uyandırdı.

"Güzel Günler Göreceğiz" Mesajı Tartışma Yarattı

Konuşmasını, Nazım Hikmet'in dizeleriyle özdeşleşen "Güzel günler göreceğiz çocuklar" sözleriyle tamamlayan Arınç'ın bu mesajı salonda dikkat çekti.

Tam bu noktada söz alan AK Parti'li Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise farklı bir değerlendirme yaparak şu ifadeyle karşılık verdi:

"Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim Sayın Başkanım."

Turan'ın bu cümlesi, Arınç'ın mesajına doğrudan verilen bir cevap olarak yorumlandı.

AK Parti İçindeki Tartışmaları Yeniden Gündeme Taşıdı

Siyasi kulislerde Arınç'ın açıklamaları, AK Parti'nin kuruluş kadrolarıyla bugünkü yönetim anlayışı arasındaki görüş farklılıklarının yeniden görünür hale geldiği yorumlarına neden oldu.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Arınç'ın son yıllarda zaman zaman yaptığı eleştirel çıkışlar, parti içinde farklı değerlendirmelere yol açmıştı. Davutoğlu'nun düğünündeki konuşma da bu tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Gözler Yeni Açıklamalarda

Sahnede yaşanan kısa diyalog, düğün töreninin en çok konuşulan anlarından biri olurken, Arınç'ın mesajı ile Mehmet Ergün Turan'ın anında verdiği yanıt sosyal medyada geniş yankı buldu. Siyasi çevreler, önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek olası yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

Gökçek'ten Arınç'a Gecikmeyen Yanıt

Arınç'ın açıklamalarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sosyal medya üzerinden sert bir cevap geldi.

Gökçek, Arınç'ın Ahmet Davutoğlu için kullandığı "yanındayız, onu takdir ediyoruz" sözlerini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle Davutoğlu'na destek verilmesini "çelişki" olarak değerlendirdi.

Paylaşımında özetle şu görüşü dile getirdi:

"Bir kişinin siyasi ahlakı, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden de değerlendirilir."