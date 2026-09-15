Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin toplu ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması ve ORDUMKART işlemlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla kampüs içerisinde başvuru ve vize yenileme hizmeti sunuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Ordu Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Morfoloji Binası'nda 'Yeni Kart Başvurusu ve Vize Yenileme Bürosu' oluşturuldu.

Türkiye'nin farklı illerinden Ordu Üniversitesi'ni tercih ederek kente gelen öğrenciler, kampüs dışına çıkmadan ORDUMKART başvurularını gerçekleştirebiliyor.

BAŞVURU NOKTASI 30 EYLÜL'E KADAR AÇIK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen uygulama kapsamında kurulan ORDUMKART başvuru ve vize yenileme noktası, 30 Eylül tarihine kadar Ordu Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde hizmet verecek.

Morfoloji Binası'nda kurulan stantta öğrenciler, 09.00-16.00 saatleri arasında yeni kart başvurusu ve vize yenileme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

ORDUMKART başvurusu sırasında öğrencilerden 1 adet vesikalık fotoğraf ile kart ücreti alınıyor.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Kampüs içerisinde hizmet veren ORDUMKART standından yararlanarak kartlarını alan öğrenciler, uygulamanın kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Öğrenciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite içerisinde başvuru noktası oluşturulmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

'Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencileri düşünerek böyle bir çalışma başlatması bizleri mutlu etti. Üniversite içerisine kurulan stantlardan hiç yorulmadan toplu taşıma araçlarında kullanacağımız ORDUMKART'larımızı temin ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'