Kocaeli tramvayında yeni dönem başladı. Alikahya Stadyumu'na uzatılan tramvay hattı bundan böyle Kartepe'ye de gidecek. Üstelik tüm araçlar, tek seferde 600 yolcu taşıyacak kapasiteye ulaştırıldı. Başkan Büyükakın yeni hattın test sürüşünü gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi raylı sistem ağını genişletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve daha konforlu, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım altyapısı oluşturmak amacı ile Akçaray'da iki önemli yatırıma imza attı. Bu kapsamda Kuruçeşme'den Alikahya Stadyumu'na giden tramvay hattı, Kartepe'ye kadar uzatıldı.

Ayrıca mevcut hattaki 15 istasyon çift dizi tramvay işletmeciliğine uygun hale getirildi. Böylece tramvaydaki toplam hat uzunluğu 17.3 kilometreden 18.7 kilometreye çıkarıldı. Tek seferde 600 yolcunun taşınmasına olanak sağlayan çift dizi tramvaylarla da yolcu kapasitesi 2 katına çıkarıldı.

KATILIM DA HEYECAN DA YÜKSEKTİ

Tramvay taşımacılığında yeni dönemi başlatacak olan Kartepe Tramvay Hattı Kuplaj ve Peron Uzatma Projeleri Hizmet Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Törene Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesi hem Otogar-Kartepe arası hem de ikili vagonla ilk sefer gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Kartepeliler, Başkan Büyükakın'ı büyük bir heyecanla ve çiçeklerle karşılarken, tramvayın ilçelerine ulaşmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkürlerini sundu. Başkan Büyükakın, Kartepe'den dönüş yolunda vatman koltuğuna geçerek tramvay aracını Otogar'a ulaştırarak seferleri resmen başlattı.

'ASLA HAYALPEREST OLMADIK'

UlaşımPark A.Ş'deki törende konuşan Başkan Büyükakın, her şeyin hayal etmek ile başladığını vurguladı, 'Biz asla hayalperest olmadık. Çünkü hayalperest oturur, kafasında kurar durur. Ama bir adım atmaz, hiçbir şey yapmaz. Biz ise hayata geçiriyoruz' dedi. Aynı hayali ulaşım için de kurduklarını belirten Başkan Büyükakın, 'Bütün hikaye 2014 yılında Kocaeli Ulaşım Master Planı'nın yapılmasıyla başladı. Orada her şeye tek tek bakıldı. Her şey aslında planlı, programlı yürütülüyor. Master planlar bizim için bir yol haritasıdır. Önümüzü görmeye, bugünden geleceğe giden yolu kestirmeye dair kılavuzdur. Bütün adımlar, oradan hareketle atılır' sözleri ile, her soruna bilimin ışığında yaklaştıklarını söyledi.