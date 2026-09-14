KAYSERİ (İGFA) - Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen programla, öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sunulurken, geleceğin teminatı olan gençlerin yanında olmanın önemine dikkat çekildi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, program kapsamında yaptığı açıklamada, gençlerin eğitimine katkı sunmanın en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, 'Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak 5 bin öğrencimize kırtasiye desteği ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Türk gençliğinin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençlerimizin eğitim hayatlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yağmur, destek programına katkı sağlayan tüm gönüldaşlara teşekkür ederek, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.