Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akarsu, 14 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde İstanbul’un trafik ve ulaşım hazırlıklarına dikkat çekti. Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve çalışanın aynı anda yollarda olacağını belirten Akarsu, “İstanbul’da okulun ilk günü yaşanabilecek yoğunluğu şimdiden düşünmek ve gerekli bütün tedbirleri almak zorundayız. İstanbul 14 Eylül’e gerçekten hazır mı?” dedi.



İLK GÜN DEĞİL HER GÜN HAZIRLIK



Okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde önemli bir hareketlilik yaşanacağını belirten Akarsu, alınacak önlemlerin yalnızca eğitim öğretim yılının ilk günüyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Akarsu, “İstanbul’un ulaşım sorunu bir günlük tedbirlerle yönetilemez. Servis güzergâhlarından toplu taşıma kapasitesine, okul çevrelerinden ana arterlere kadar bütün sistem yeni döneme hazır hale getirilmelidir. Öğrencilerimiz okullarına, çalışanlarımız işlerine güvenli ve zamanında ulaşabilmelidir” ifadelerini kullandı.



OKUL ÇEVRELERİ GÜVENLİ OLMALI



Ulaşım meselesinin yalnızca trafik yoğunluğundan ibaret olmadığını vurgulayan Akarsu, okul çevrelerindeki yaya ve araç güvenliğinin de öncelikli olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Akarsu şunları söyledi:

“Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Okul giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri artırılmalı, yaya geçitleri kontrol edilmeli ve servis araçları titizlikle denetlenmelidir. Veliler çocuklarını okula gönderirken ulaşım ve güvenlik konusunda endişe yaşamamalıdır.”



İSTANBULLU YOLDA TÜKENMEMELİ



İstanbul’da ulaşımda geçirilen sürenin vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Akarsu, merkezi yönetim, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.

Akarsu, “14 Eylül yalnızca okulların açıldığı bir tarih değildir; İstanbul’un ulaşım sistemi açısından da önemli bir sınavdır. Siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak tedbirleri hayata geçirmeliyiz. İstanbullu saatlerini trafikte tüketmek zorunda kalmamalıdır” dedi.