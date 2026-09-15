SASKİ, yağmur suyu yönetim kapasitesini artıracak kapsamlı altyapı yatırımlarını aralıksız şekilde sürdürüyor. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Ozanlar Mahallesi'nin 2 bin 500 metrelik yeni yağmur suyu hattında incelemelerde bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Adapazarı ilçesi Ozanlar Şehit Üsteğmen Cengiz Ulusinan Sokak'ta yeni yağmur suyu hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin üstyapı çalışmaları ve ulaşım ağında attığı adımlarla cazibesi artan bölgenin altyapısı da gelecek nüfus projeksiyonunun ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılandırılıyor.

2 BİN 500 METRELİK YAĞMUR SUYU HATTI VE YENİ IZGARA BACALARI

Yoğun yağışlara sorunsuz şekilde karşılık verebilecek yeni altyapı sistemi yağmur sularını arıtma tesisine ulaştıracak. Yeni ızgara bacası imalatının da devam ettiği bölgede toplamda 2 bin 500 metrelik hat imalatı yapılacak.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'Yağmur suyu hasadı kaynaklarımızın verimliliği için oldukça önemli. Aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini de yükseltecek yatırımı sadece kaynaklarımıza ulaşan bereket olarak değil, olumsuzlukların da önüne geçecek bir güvence olarak görüyoruz. 2 bin 500 metrelik hattın kısa sürede önemli bir kısmını tamamladık. Önümüzdeki günlerde son 300 metrede sürdüreceğimiz çalışmalar ile Ozanlar'ı yeni yağmur suyu hattı ile buluşturacağız' ifadelerini kullandı.