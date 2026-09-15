Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü mutfak kültürünü yaşatmak ve geleneksel tarifleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 'Geçmişten Gelen Lezzetler, Geleceğe Kalan Tarifler' temasıyla yeni bir atölye serisi başlatıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olan geleneksel mutfak kültürünü gelecek kuşaklara taşımak amacıyla yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Büyükannelerden miras kalan tariflerin ve sofralarda nesilden nesile aktarılan lezzetlerin yaşatılmasını hedefleyen 'Geçmişten Gelen Lezzetler, Geleceğe Kalan Tarifler' temalı atölye serisinin ilki tarhana ile başlayacak.



TARHANA YAPIMI UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLECEK



Atölyede, Denizli mutfağında önemli bir yere sahip olan tarhananın hazırlanışı katılımcılara uygulamalı olarak aktarılacak. Geleneksel tariflerin korunması ve yeni nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte, katılımcılar hem tarhana yapımının inceliklerini öğrenecek hem de geçmişten günümüze ulaşan mutfak kültürü üzerine bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Kadınların bir araya gelerek geleneksel üretim yöntemlerini paylaşmalarına da imkan sağlayacak atölye serisiyle, unutulmaya yüz tutan ya da evlerde giderek daha az uygulanan geleneksel tariflerin yeniden gündeme taşınması hedefleniyor.



GELENEKSEL LEZZETLER ATÖLYELERDE YAŞATILACAK



Tarhana ile başlayacak atölye serisi, önümüzdeki dönemde farklı geleneksel ürünlerle devam edecek. Program kapsamında yoğurt mayalama, kefir, peynir, tükenmez, sübye, turşu, şerbet ve ekmek yapımı atölyeleri gibi geleneksel ürünlere yönelik atölyelerin yanı sıra Denizli mutfağına özgü farklı lezzetler de ele alınacak.



İLK ATÖLYE 18 EYLÜL'DE



Serinin ilk etkinliği 18 Eylül Cuma günü saat 10.00'da, Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi yanında bulunan Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilecek.

Atölyeye katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını https://forms.gle/L1qRnPLwo1N9WJQH9 linki üzerinden ya da afişte yer alan QR kodu okutarak online olarak gerçekleştirebilecek.