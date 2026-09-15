Lösemili çocuklar ve kanser tedavisi gören hastaların her zaman yanında olan LÖSEV, 3 Ekim Cumartesi günü, 15.00'te Anıtkabir'de Atamızın huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Vakfa kayıtlı lösemiyi ve kanseri yenmiş gençler, aileler, gönüllüler ve bağışçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya gelecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelecek LÖSEV ailesi, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer öncülüğünde Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e çıkacak. Buluşmanın ardından Dr. Üstün Ezer; lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri ve iyileşmiş LÖSEV Gençleri ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak. Ezer ayrıca Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

'ATA'MIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ YİNELEYECEĞİZ'

LÖSEV, tarihi buluşma öncesinde tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu. Vakıf, lösemili çocukların tedavisinde başarı oranını yüzde 100'e çıkarmak için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgularken, Cumhuriyet'in 103. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda yeni bir söz vereceklerini açıkladı. LÖSEV, tüm Türkiye'yi lösemili çocukların yanında olmaya ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmaya davet etti.

Vakıf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke, devrim ve eserlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, Cumhuriyet'in temel değerlerinin yaşatılması gerektiğini vurguladı.

'TÜM TÜRKİYE'Yİ ANITKABİR'E DAVET EDİYORUZ'

LÖSEV, 3 Ekim'de gerçekleştirilecek tarihi buluşma kapsamında yalnızca vakfa kayıtlı aileleri değil; lösemili çocukların yanında olmak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve ülkenin umutlu yarınlarına destek vermek isteyen herkesi Anıtkabir'e davet etti. Vakıftan yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi: 'Tüm Türkiye'yi, Atamızın huzurunda ve lösemili çocuklarımızın yanında olmaya Anıtkabir'e davet ediyoruz!'