İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncü kez gerçekleştirilecek 'Blues on Blues' etkinliği, 31 Ocak'ta Konak İskelesi'nden hareket edecek Bergama Vapuru'nda yapılacak. Etkinlikte blues sahnesinin sevilen gruplarından The Old Ramblers sahne alacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte kültür ve sanatın farklı alanlarında düzenlediği etkinliklerle İzmirlilerin sosyal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Blues on Blues' etkinliği, yeni yılın ilk konseri olarak müzikseverlerle yeniden buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür AŞ ve İZDENİZ AŞ iş birliğiyle düzenlenen ve yoğun ilgi görmesi nedeniyle dördüncü kez gerçekleştirilecek 'Blues on Blues' etkinliği, 31 Ocak Cumartesi saat 19.30'da Konak İskelesi'nden hareket edecek Bergama Vapuru'nda yapılacak. Blues sahnesinin sevilen gruplarından The Old Ramblers İzmirliler ile buluşacak.

Körfez manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek konser, katılımcılara denizin ortasında farklı bir kültür ve sanat deneyimi sunacak. Etkinlik boyunca Bergama Vapuru'nda yiyecek ve içecek servisi yapılacak, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

Etkinliğin biletleri bubilet.com.tr üzerinden satışa sunuldu.

Online bilet alan katılımcılar, kendilerine SMS ile gönderilen bağlantı üzerinden QR kodlu Biniş Kartı edinerek gemiye giriş yapabilecek.