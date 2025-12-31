İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıl gecesi için göreve hazır. İtfaiyeden zabıtaya, afet ekiplerinden mobil denetimlere kadar yüzlerce personel; İzmirlilerin 2026 yılına huzur ve güven içinde girmesi için sahada olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için tüm birimleriyle sahada olacak. Yurttaşların yılbaşı gecesini sorunsuz ve keyifli geçirmesi amacıyla; özellikle itfaiye, zabıta ve afet birimleri önlemlerini artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki 62 istasyonda görev yapan ekipleriyle 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni yıl öncesinde yangın ve trafik kazalarına karşı tedbirler güçlendirilirken ekip ve araç sayıları artırılarak olası acil durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

300 ZABITA PERSONELİ SAHADA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yeni yıl gecesi için ekip sayısını artırdı. Bu kapsamda 300 zabıta personeli; önleyici tedbirler çerçevesinde emniyet birimleriyle koordinasyon içinde görev yapacak.

Başta Alsancak ve Karşıyaka olmak üzere yurttaşların eğlence için yoğun olarak tercih ettiği bölgelerde görev alacak ekipler, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için teyakkuzda olacak. Mobil zabıta ekipleri de kent genelinde denetimlerini gece boyu sürdürecek.

AKOM YILBAŞI GECESİ DE GÖREVDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü, yeni yıl gecesi boyunca olası acil durumlara karşı teyakkuzda olacak.

Kentlilerin her türlü su ve kanal arızası, ulaşım, zabıta ve benzeri belediye hizmetleriyle ilgili konularda şikayet ve taleplerini alarak, anında cevap verebilmek amacıyla tüm ekipler hizmetlerini aksatmadan sürdürecek.

Yılbaşı gecesi her türlü şikayet ve talepler için Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 153 numaralı hattı 24 saat hizmet verecek.