Malatya Doğanşehir Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferberlik ilan etti. Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ekipler 24 saat esasına göre kar küreme ve tuzlama mesaisi yapıyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Doğanşehir'de etkisini artıran kar yağışı sonrası Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hummalı çalışma, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde aralıksız devam ediyor.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN YOĞUN MESAİ

Doğanşehir Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler; iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla sahaya indi. Çalışmalarda öncelik; hastane, okul, kamu kurumları ve toplu taşıma güzergâhlarına verilirken, ana arterler ve bağlantı yollarının açık tutulması için yoğun çaba sarf ediliyor.

BAŞKAN BAYRAM: 'TÜM İMKANLARIMIZLA SAHADAYIZ'

Çalışmaları yakından takip eden Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, karla mücadelede sorumluluk alanı ayrımı gözetmeksizin her noktaya ulaştıklarını belirtti. Başkan Bayram, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak ve günlük yaşamın aksamasını önlemek adına tüm birimlerimizle sahadayız. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev başında. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için imkanlarımızı seferber ettik. Hemşehrilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir.'

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Belediye yetkilileri, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı hazırlıkların tamamlandığını bildirirken, sürücülere ve yayalara da uyarılarda bulundu. Trafikte aksama yaşanmaması adına vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve karla mücadele ekiplerine yardımcı olmaları istendi.

Doğanşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarının, hava şartları normale dönene kadar aralıksız süreceği vurgulandı.