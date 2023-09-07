Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 31. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, bugün Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde (Büyükçekmece) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tüm dünyadan binlerce alıcının ağırlandığı fuarda, Türkiye’nin ilk doğal ve sağlıklı kuru kavrum kaplama leblebi ve fıstık markası Anında Bitiyo, 11.Hall B332 nolu stantta yerini aldı. Sağlıklı yaşam trendinin her geçen gün değişime uğradığına dikkat çeken Anında Bitiyo Ceo’su Alper Ceylan, yeni nesil kuruyemişte tüketici sağlığını ön plana tutarak geliştirdikleri 32 çeşit ürünün yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

WorldFood İstanbul, 30 yıldır gıda ve içecek üreticileri ile Türkiye'nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Fuar, yabancı gıda ve içecek firmaları için Türk pazarını keşfetme, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurma ve ürünlerini heyecan verici bir yeni pazarda tanıtma fırsatı sunuyor.

Son 3 yılda sağlıklı atıştırmalık pazarında önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Anında Bitiyo CEO'su Alper Ceylan, "Son zamanlarda sağlıklı ve doğal ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte, kuruyemişler en popüler atıştırmalık seçeneklerinden biri haline geldi. Biz de kuruyemişleri sıradan atıştırmalıklardan daha fazlası haline getirmek için çaba harcıyoruz. Amacımız, farklı karışım ve kavurma yöntemleriyle müşterilere benzersiz lezzetler sunmak. Bu yaklaşımla tüketicilerin deneyimlemediği tatlarla tanışmalarına yardımcı oluyoruz. Kuruyemişlerin doğal özelliklerini koruyarak lezzetlerini maksimum seviyeye çıkarıyoruz" şeklinde ifade etti.

WorldFood İstanbul ile ihracat ağını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Ceylan, “32 çeşit ürünümüz, hem yurt içi hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Şu an ürünlerimizi Türkiye’nin birçok noktasında bulunan müşterilerimize ulaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde satış noktası ağımızı genişletecek önemli adımlar atacağız. Bu yıl içerisinde Fransa, Almanya, Hollanda, Gürcistan ve Avusturya başta olmak üzere 6 ülkeye ihracata başladık. Bu yıl başta Avrupa ülkelerinin tamamı olmak üzere Amerika ve Körfez pazarına ürünlerimizi ulaştıracağız” dedi.