Nitelikli ve güvenilir yayıncılık anlayışıyla 41 yılı geride bırakan Tudem, 2025-2026 eğitim öğretim yılına iddialı bir giriş yaptı. Basılı ve dijital içerikleri bir araya getiren Tudem kitapları, öğrencilerin çok yönlü öğrenme deneyimi yaşamalarını mümkün kılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun olarak yenilenen yayınlarıyla Tudem daha güncel, daha pratik ve daha dijital içerikler sunarken, her seviyeye hitap eden kapsamlı ürün seçkisi ve öğretmenlerin işini kolaylaştıran çözümleriyle eğitim öğretim hayatının öncelikli tercihlerinden olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda tüm yayınlar, müfredattaki kazanımlara birebir uyum sağlayacak şekilde baştan tasarlandı. Konu anlatımları uygulamalı örneklerle zenginleştirilirken, öğretmenlere rehberlik edecek yönlendirmeler de eklendi. Basılı ve dijital içerikleri bir araya getiren Tudem kitapları, öğrencilerin çok yönlü öğrenme deneyimi yaşamalarını mümkün kılıyor.

DAHA GÜNCEL, DAHA PRATİK, DAHA DİJİTAL!

1984’ten bu yana eğitim yayıncılığına öncülük eden ve yenilikçi çalışmalarıyla sektöre yön veren Tudem, değişim/dönüşüm vizyonunu Türkiye Yüzyılı MaarifModeli’ne uyumlu yayınlarıyla bir kez daha ortaya koyuyor.

“Değişim Tudem’in DNA’sında var” diyen Tudem Yayın Grubu Genel Müdürü Mehmet Sinan Çam, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin şu değerlendirmede bulunarak, “21. yüzyılda yaşanan dönüşümün, özellikle eğitim alanındakideğişimlerle hayat bulacağına inanıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız Maarif Modeli’ne uyumlu yenilikçi yayınlarımız ile eğitimin geleceğine katkı sağlıyor, hem öğretmenin işini kolaylaştırıyor hem de öğrencinin yolunu açıyoruz.” diye konuştu.

Tudem, modern tasarımı ve yüksek baskı kalitesine sahip kitaplarıyla öğrencilerin öğrenme sürecini adım adım destekliyor. Öğrenmeyi sınıfın dışına taşıyan yaklaşımıyla güncel, konuları pekiştirmeye yardımcı alıştırmalarıyla pratik; sayfalara entegre edilen dijital desteği ve karekodlarla erişilebilen video çözümleriyle dijital bir öğrenme deneyimi sunuyor. Tudem yeni eğitim öğretim yılında yalnızca öğrenciler için değil; öğretmenler ve veliler için de eğitim sürecini daha verimli ve etkili kılmayı amaçlıyor.