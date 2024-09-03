Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Seymen durağı mevkiinde yapımına başlanan durak cebi ile bölgede oluşan trafik sıkışıklığı son bulacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi D-130 Karayolu üzerinde yapımı süren durak cebi için dolgu imalat çalışmaları yapılıyor. Seymen durağı mevkiinde yapımına başlanan durak cebi ile bölgede oluşan trafik sıkışıklığının önüne geçilecek. Mevcut durakta toplu taşıma araçlarının dur kalk yapması D-130 Karayolunda trafik sıkışıklığına sebep oluyordu. Yoldan geriye alınan durak cebi yapılacak çalışma ile daha da büyütülecek.

Çalışmalar tamamlandığında Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu üzerinde toplu taşıma araçlarının oluşturduğu trafik sıkışıklığı son bulacak ve araçların akıcı bir şekilde seyirlerine devam etmesi sağlanacak.

BELEDİYE YOLU 1 DURAĞI KULLANILACAK

15 Eylül tarihine kadar durak cebi çalışmaları nedeniyle Başiskele 1 Durağı kullanıma kapatıldı. Çalışma süresince Belediye Yolu 1 Durağının kullanıma sunulduğu bölgede sürücü ve yayalar için trafik işaret ve uyarıları konumlandırıldı.