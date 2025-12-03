Kocaeli Gölcük'te bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Çiftlik Ulu Cami'nin yerine aynı bölgede yapılacak yeni caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yeni Ulu Camii'nin temel atma törenine; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc.Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçe protokolü, cami cemaati ve vatandaşlar katıldı. Temeli atılan ve altında otopark olacak şekilde inşa edilecek olan yeni cami tamamlandığında ilçeye yeni bir meydana daha kazandıracak.

DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gölcük İlçe Müftülüğü'nün talebi doğrultusunda Gölcük Belediyesi tarafından yaptırılan performans (deprem risk) analizi yaptırıldı. Karot basınç deney raporu, beton test çekiç raporu ile zemin ve temel etüdü raporlarının birlikte değerlendirildiği performans analizinde, yapının performans seviyesinin göçme durumunda olduğu, mevcut haliyle kullanımının veya güçlendirilmesinin uygun olmadığı tespit edildi.

GEÇİCİ İBADETHANE HIZLA İNŞA EDİLDİ

Bu tespitlerin ardından, Gölcük İlçe Müftülüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, güvenlik gerekçesiyle Çiftlik Ulu Camii'nde bugün itibarıyla ibadet yapılamayacağı duyuruldu. Yeni yapılacak cami inşaatı süresince kullanılmak üzere 200 m² büyüklüğünde prefabrik ibadethane ile yanında şadırvan, tuvalet ve çay ocağı ise Gölcük Belediyesi tarafından kısa sürede hizmete hazır hale getirilerek mevcut cami güvenlik amacıyla ibadete kapatıldı.

ÜSTÜ CAMİ ALTI OTOPARK

Yeni Çiftlik Ulu Camii, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bitişiğinde bulunan 2.500 m² arsa üzerinde, 1.732 m² bodrum, 1.140 m² zemin, 950 m² normal ve 532 m² mahfil katı ile modern bir şekilde inşa edilecek. İlçeye önemli bir değer katacak olan cami alanının alt bölümü ise tek katlı otopark olarak planlandı.

GÖLCÜK YENİ BİR ANITPARK'A KAVUŞACAK

Temel atma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Bu eser, Çiftlik mahallemizin değişmesi güzelleşmesi açısından çok önemli bir eser olacak. Burada muazzam bir altyapı çalışması en az 60 sene gidecek olan bir altyapı çalışması Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. İnşallah elektrik direkleri aşağı alınıyor dekoratif aydınlatması ile burası yeni bir Amiral Sağlam Caddesi olacak. Hem camimiz hem de bu yapılan çalışmalar ilçemize ve özellikle mahallemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemize vermiş olduğu değerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a şükranlarımı sunuyorum. Mevla'm hayırlısıyla kazasız belasız en kısa zamanda tamamlamayı nasip eylesin' dedi.