Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürütülecek kapsamlı çevre temizliği seferberliğinin ilk adımını Ula Göleti'nde başlattı. 13 ilçeyi kapsayan temizlik programı kapsamında çevresel duyarlılığı artırmak, doğa alanlarının korunmasını sağlamak ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

MUĞLA (İGFA) - Ula Göleti'nde gerçekleştirilen ilk çalışma; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Temizlik faaliyetlerinde süpürge araçları, su tankerleri, çöp taksi ve temizlik personelleri görev aldı.

Çevre temizliğine katılan gençlerden temizlik çağrısı

Fatma Nur Ateş: 'Gezdiğim yerlerin temiz olmasını istiyorum, bu nedenle temizlik çalışmalarına katıldım. Bu doğa sadece bize ait değil; hayvanların da temiz bir ortamda yaşamaya ihtiyacı var. Bu yüzden çevremizi temiz tutalım.'

Perihan Şenol:' Herkes çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeli. Geleceğe temiz bir doğa bırakmak için buradayım. Etkinliğe katkı sunan Ahmet Başkan'a teşekkür ederim.'

HİCRAN KARABIYIK: 'TEMİZ KENT ORTAK SORUMLULUKTUR'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık, kent temizliğinin ortak bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı:

'Kent temizliği yalnızca belediyelerin değil; vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen ortak bir sorumluluktur. Biz de bu bilinçle sağlıklı, temiz bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Bugün Ula Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 13 ilçemizde sürdüreceğimiz temizlik programının ilkini Ula'da başlattık.'

BAŞKAN CANER: 'DOĞAMIZ ÇOK GÜZEL, BU GÜZELLİĞİ HEP BİRLİKTE KORUYALIM'

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, temizlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde çevre duyarlılığının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'13 ilçemizde başlatılan çevre temizlik çalışmaları kapsamında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim. Bugün Ula Göletimizi temizliyoruz. Çok detaylı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Doğa kendini kirletmiyor; maalesef insanlar kirletiyor. Burada zaman geçirdikten sonra atıklarını bırakıp gidiyorlar. Özellikle cam atıkları yaz aylarında yangın riskine neden oluyor. Doğamız çok güzel, bu güzelliği el birliğiyle temiz tutalım. Buraya gelen vatandaşlarımızı çevre dostu olmaya davet ediyorum. Bugün bu çalışmayı STK'larımız, üniversite öğrencilerimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz.'