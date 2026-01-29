Bunlar da ilginizi çekebilir

Özgür Özel'den Erdoğan'a '29 Mart' teklifi: 'Sen yenersen siyaseti bırakıyorum!'

Yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

İşsizlik son 25 yılın en düşük seviyesinde

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sınıflandırma işlemlerinin dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım kullanılarak ve sınıflandırma kurulu huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı Şubat, Mart ve Nisan celp dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şubat, Mart ve Nisan 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.