ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı Şubat, Mart ve Nisan celp dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sınıflandırma işlemlerinin dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım kullanılarak ve sınıflandırma kurulu huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.