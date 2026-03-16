Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl işlenen M.Y. cinayetinin faili, JASAT ekiplerinin yürüttüğü 5 aylık çalışma sonucu sigara izmaritinden elde edilen DNA sayesinde yakalandı.

ANKARA (İGFA)- Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl işlenen bir cinayetin, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Nisan 2025 tarihinde Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'nde ateşli silahla öldürülen M.Y.'nin faillerini belirlemek amacıyla özel bir çalışma grubu oluşturdu.

JASAT ekipleri olayın ardından yaklaşık 5 ay boyunca saha araştırmaları yürütürken, olay yeri ve çevresinde elde edilen teknik veriler üzerinde detaylı incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin işlendiği değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek analiz edilerek bir araya getirildi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli delil ise olay yerinde bulunan bir sigara izmariti oldu. Yapılan DNA incelemesinde izmarit üzerindeki genetik profilin, maktulün akrabası ve yakın arkadaşı olan M.A. ile eşleştiği tespit edildi.

'Cinayet dosyası, bir sigara izmaritinden yola çıkılarak: pic.twitter.com/sodglWL2c0 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 16, 2026

Bu bulgu ile M.A.'nın daha önce verdiği 'maktulün evine hiç gitmediği' yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.