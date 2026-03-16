ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş ortaklığı, konsorsiyum ve adi ortaklık gibi yapılar kapsamında işlenen kişisel verilerin VERBİS'e bildirimine ilişkin kamuoyuna yönelik bir hatırlatma yayımladı.

Açıklamada, veri sorumlularının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi kapsamında VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerektiği belirtildi. Bu kapsamda veri sorumluları için kayıt süresinin 31 Aralık 2021'de sona erdiği, bu tarihten sonra yükümlü hale gelenlerin ise yükümlülük doğduktan sonraki 30 gün içinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.

Kurum, son dönemde yapılan başvurularda iş ortaklığı, konsorsiyum ve adi ortaklıkların VERBİS'e kayıt yükümlülüğü konusunda tereddütler yaşandığını belirtti. Bu nedenle Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 9 Haziran 2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararına dikkat çekildi.

Söz konusu karara göre, iş ortaklığı, konsorsiyum veya adi ortaklık gibi yapıların ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığından kendi adlarına VERBİS kaydı oluşturmaları mümkün değil. Bunun yerine, ortaklığı oluşturan ve Sicile kayıt yükümlülüğü bulunan tarafların, VERBİS'e yaptıkları bildirimlerde kendi faaliyetlerinin yanı sıra ortaklık faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin bilgileri de sisteme girmesi gerekiyor.

Kurum, yapılan incelemelerde bazı ortaklıkların kendi adlarına Sicile kayıt başvurusunda bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek, söz konusu uygulamanın mevzuata uygun olmadığını ve Kurul kararında belirtilen usule göre işlem yapılması gerektiğini vurguladı.