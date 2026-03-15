İçişleri Bakanlığı, 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu değişikliği kapsamında sürücünün multimedya ve görüntü cihazlarını kullanmasına ilişkin cezai yaptırımların geçici olarak uygulanmayacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - 27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Kanun değişikliğiyle, sürücünün izleme ve kullanma alanında kalan multimedya ve görüntü cihazlarını bulundurması veya kullanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun hükmünün trafik güvenliğini etkilemeden ve tüm araçlar bakımından eşit, açık ve hakkaniyetli biçimde uygulanabilmesi için yönetmelik düzenlemesi tamamlanana kadar söz konusu yaptırımların durdurulduğu bildirildi.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026'dan itibaren gerçekleşen cezai işlemler iptal edildi.

Buna ek olarak, araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemleriyle ilgili denetimlerin 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise denetimlerin kanun kapsamında devam edeceği kaydedildi.