ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu bireylerin Türkçe dil yeterliliklerini uluslararası standartlarda ölçmek amacıyla 'Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı (TÜRKÇEDİL)' hazırlandı.

İlk kez uygulanacak sınav, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen veya mesleki ve akademik amaçlarla dil becerilerini belgelendirmek isteyen 16 yaş ve üzeri adaylara yönelik olacak. Sınavda adayların okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi A1'den C1 seviyesine kadar ölçülecek.

Uluslararası İngilizce sınavları olan TOEFL ve IELTS'in Türkçe karşılığı niteliğinde geliştirilen TÜRKÇEDİL'in, Türkçenin uluslararası alanda sertifikalandırılması ve yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Sınavın ayrıca yurt dışında faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı ile Millî Eğitim Vakfı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini belgelendirmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilecek sınav, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu şekilde hazırlandı. Sınavın ölçme ve değerlendirme kalitesi ise Avrupa Dil Sınavları Uygulayıcıları Derneği (ALTE) tarafından verilen Q-Mark belgesiyle uluslararası düzeyde onaylandı.

Başvurular 16 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılabilecek. Adaylar başvurularının ilk aşamasını turkcedil.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Toplam 180 dakika sürecek ve iki bölümden oluşacak sınav ise 25 Nisan'da yapılacak.