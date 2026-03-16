Anayasa Mahkemesi, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle verilen disiplin hapsi kararına karşı denetim imkânı tanınmamasının, başvurucunun hükmün denetlenmesini talep etme hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

ANKARA (İGFA) - Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 18 Eylül 2025 tarihli kararıyla Özgür Arıkan'ın başvurusunu karara bağladı.

Başvuruda, kasten yaralama ve tehdit suçlarından yargılanan Arıkan hakkında duruşma sırasında düzeni bozduğu gerekçesiyle verilen bir günlük disiplin hapsi kararına karşı itiraz yolunun bulunmadığı gerekçesiyle hükmün denetlenmesini talep etme hakkının ihlal edildiği ileri sürülüyordu. Mahkeme kararında, disiplin hapsi kararının hâkim otoritesinin korunması amacıyla verilmiş olsa da, başvurucunun özgürlüğünü sınırlayan bir yaptırım niteliği taşıdığı vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, hâkimin otoritesinin korunması amacına, acele kanun yolları ve kısa süreli inceleme gibi alternatif tedbirlerle de ulaşılabileceğini belirterek, disiplin hapsi kararına karşı denetim imkânı tanınmamasının gerekli olmadığını tespit etti.

Bu gerekçelerle Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan hükmün denetlenmesini talep etme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Karar, yargılama sırasında verilen disiplin hapsi gibi yaptırımların denetime tabi tutulmasının önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.