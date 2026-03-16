ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda denetimlerini artırdı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen resmi kontroller çerçevesinde özellikle tüketimi artması beklenen pastacılık ürünleri, tatlılar, un ve unlu mamuller ile şekerli ürünlerin üretim ve satışını yapan işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimler; işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları ve üretim alanlarının mevzuata uygunluğu açısından incelenirken, çalışmalara İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile Şube Müdürü Mehmet Kaygusuz de katıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan İl Müdürü Abdulkadir Akkan, bayram öncesi denetimlerin etkinliğini artırmak için vatandaşların da sürece katkı sağlamasının önemli olduğunu belirtti.

Akkan, vatandaşların karşılaştıkları gıda güvenliği sorunlarını Alo Gıda 174 Hattı üzerinden bildirmelerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi bayram sonrasında da gıda denetimlerinin hassasiyetle sürdürüleceğini söyledi.