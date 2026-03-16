Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol onarım çalışmalarının kalitesiz olduğunu belirterek sosyal medyadan tepki gösterdi.

BURSA (İGFA) - İnegöl'ün muhtelif noktalarındaki çöken ve bozulan yolların onarımı için yapılan çalışmaları denetleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından eleştiride bulundu.

Başkan Taban, 'Bugün sağ olsunlar yapmışlar. Allah aşkına yaptığınız işi düzgün yapın. İnegöl'ün en işlek caddesinde yaptığınız işe bak. Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Taban'ın paylaşımı, özellikle kent merkezinde gerçekleştirilen yol onarımlarının vatandaşların kullanımına uygun şekilde tamamlanmadığını ve çalışmanın kalitesinin sorgulandığını ortaya koydu.

Başkan Taban, mesajında yapılan işin daha dikkatli ve kaliteli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.