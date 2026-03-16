Başpınar OSB'deki Sırma Halı fabrikasında aylıklarını alamayan işçilere destek veren Birleşik Tekstil Dokuma Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP (İGFA) -Sırma Halı İşçilerini Destekleyen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sırma Halı fabrikasında işçiler, aylıklarını düzenli alamadıkları, zam ve mesai farklarının ödenmediği gerekçesiyle Mart ayı itibarıyla günlerdir eylemdeydi. İşçiler, maaşlarını almak için üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, direniş alanında işçilere destek verdiği ve onları ziyaret ettiği gerekçesiyle evinde arama yapılan ve elektronik eşyalara el konulan ardından gözaltına alındı.

Savcılık talebiyle bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sendika, tutuklamayı 'işçilere gözdağı verme ve hak arayışını yıldırma' amacıyla gerçekleştirilen bir uygulama olarak nitelendirdi. BİRTEK-SEN, tüm işçi ve emekçileri Sırma Halı işçileri ve Mehmet Türkmen ile dayanışmaya çağırdı. Sendika açıklamasında, hukuksuzluğun bir an önce son bulması ve Genel Başkan Mehmet Türkmen'in serbest bırakılması talep edildi.