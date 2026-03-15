İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) LGS'ye ve YKS'ye hazırlık sürecine yönelik hayata geçirdiği Deneme Kulübü Projesi'nde ilk sınavlar başladı. Nisan ayında denemelere katılmak isteyen gençler 25 Mart'a kadar https://dersatolyeleri.ibb.istanbul adresinden projeye başvurabilecekler.

İstanbul'un 12 farklı noktasında düzenlenen denemelerle 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunların gerçek sınav koşullarında kendilerini test etmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında yıl boyunca 40 binden fazla deneme sınavının yapılması planlanıyor. Nisan ayı denemelerine katılmak isteyen öğrenciler 25 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

İstanbul'un 12 farklı noktasında gerçekleştirilen Deneme Kulübü projesi; LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin konu eksiklerini tespit etmelerine, gelişimlerini takip etmelerine, sınav atmosferine alışmalarına ve sınav süresini daha verimli kullanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

HER SALI VE PERŞEMBE DENEME GÜNÜ

İBB Ders Atölyeleri bünyesinde İstanbul'un 12 farklı noktasında uygulanmaya başlanan Deneme Kulübü Projesi'nde Nisan ayı sınavlarının başvuruları devam ediyor. İstanbul'da yaşayan ve sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının katılabildiği proje kapsamında sınavlar her salı ve perşembe günü yapılıyor.

YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınavları 10.00-13.00, 13.00-16.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında yapılırken, LGS'ye hazırlanan öğrenciler 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denemelere katılabiliyor.

Proje kapsamında, 2026 yılı içinde bin 175 oturumda 40 bini aşkın deneme sınavının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu sayede öğrencilerin düzenli olarak kendilerini test edebilmeleri, sınav deneyimi kazanmaları ve ölçme-değerlendirme süreçlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmeleri amaçlanıyor.