DGD-SEN, BİM depo çalışanlarının açıklanan yüzde 27'lik zam oranına karşı örgütlenmeye başladığını duyurdu. Sendika, 'Sefalet zamlarına karşı direnişimizi dalga dalga büyütüyoruz' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Migros depo çalışanlarının ardından BİM depo çalışanları da düşük zam oranlarına karşı harekete geçiyor.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), yaptığı açıklamada BİM depolarında çalışan işçilerin açıklanan yüzde 27'lik zam oranına tepki gösterdiğini ve direniş hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, 'Son açıklanan yüzde 27'lik zam oranına karşı BİM depolarda da işçiler bir araya geliyor. Direnişimizi dalga dalga büyütüyoruz. Sefalet zamlarına karşı tüm depo çalışanları ayağa' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/DGDSEN/status/2016785961586450492

DGD-SEN açıklamasında, gıda sektöründe artan hayat pahalılığına rağmen yapılan zamların yetersiz olduğunu vurgulayarak, depo çalışanlarının insanca yaşamaya yetecek bir ücret talep ettiğini kaydetti.