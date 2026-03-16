TÜİK verilerine göre, Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 806 bin 588 taşıtın yüzde 51,9'u otomobil, yüzde 30,3'ü motosiklet oldu. Toplam trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 869 bine ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.

Buna göre Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Taşıtların tür dağılımı ise şöyle gerçekleşti: otomobil yüzde 51,9, motosiklet yüzde 30,3, kamyonet yüzde 11,7, kamyon yüzde 2,5, traktör yüzde 1,7, minibüs yüzde 1,1, otobüs yüzde 0,7 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1.

Aylık bazda, motosiklet ve traktörde artış gözlenirken, otomobilde yüzde 22,1, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37,0, minibüste yüzde 26,6 ve otobüste yüzde 11,0 azalış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre taşıt sayısı yüzde 11,0 düşerken, kamyonet ve traktörde artış kaydedildi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet ve yüzde 14,6'sını kamyonet oluşturuyor. Aynı dönemde 806 bin 588 taşıtın devri gerçekleşti; devri yapılan taşıtların yüzde 69,0'ı otomobil ve yüzde 15,4'ü kamyonet oldu.

Şubat ayında 63 bin 171 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin markalara göre dağılımında Renault yüzde 14,8, Toyota yüzde 11,0, Volkswagen yüzde 7,2 ve TOGG yüzde 4,7 ile öne çıktı.

YAKIT VE MOTOR ÖZELLİKLERİ

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin yüzde 42,5'i benzinli, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli ve yüzde 9,0'ı dizel olarak kaydedildi. Trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 otomobilin ise yüzde 32,4'ü dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,9'u LPG, yüzde 4,2'si hibrit ve yüzde 2,3'ü elektrikli.

Motor silindir hacmi açısından, Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,4'ü 1300 cc ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500 cc, yüzde 13,5'i 1501-1600 cc aralığında bulunuyor.

RENK TERCİHLERİNDE GRİ ÖNDE

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renk dağılımında gri yüzde 42,2 ile ilk sırada yer alırken, beyaz yüzde 25,7, siyah yüzde 10,9 ve mavi yüzde 10,5 olarak kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adetlik artış gerçekleşti.