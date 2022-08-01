Türk Sineması ve Eğitim Dünyasının acı kaybı

Emekli Öğretmen Asiye Birsen Akbulut(80) Vefat Etti. Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Caminde Kılınan Cenaze Namazına Özhan ve Akbulut Ailelerinin Dostları TV Programcısı Nursel Eroğlu, Gazeteci Yazar Yılmaz Birinci, Sanatçı Ferdi Gürses ve Ferdican’ın Yanı Sıra, Bir Çok Eş Dost Ve Akrabalar Katıldı.

Merhume Birsen Hanım Teyze Son Yolculuğuna Uğurlanmak Üzere Silivrikapı Aile Kabristanlığına Defnedildi.