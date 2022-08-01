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Türk Sineması ve Eğitim Dünyasının acı kaybı

Türkiye’nin Ünlü Ses Sanatçısı Ahmet Özhan’ın Kayınvalidesi, Türk Sinemasının Yeşilçamlı Oyuncusu Deniz Akbulut, Eğitmen Filiz Akbulut ve Sanatçı Sema Akbulut Kardeşlerin Anneleri...

YAŞAM 01.08.2022, 10:04 Murat Aydın
Türk Sineması ve Eğitim Dünyasının acı kaybı

Emekli Öğretmen Asiye Birsen Akbulut(80) Vefat Etti. Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Caminde Kılınan Cenaze Namazına  Özhan ve Akbulut Ailelerinin Dostları TV Programcısı Nursel Eroğlu, Gazeteci Yazar Yılmaz Birinci, Sanatçı Ferdi Gürses ve Ferdican’ın Yanı Sıra, Bir Çok Eş Dost Ve Akrabalar Katıldı.

Merhume Birsen Hanım Teyze  Son Yolculuğuna Uğurlanmak Üzere Silivrikapı Aile Kabristanlığına Defnedildi.

#akbulut #Özhan #ahmet özhan #DenizAkbulut
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