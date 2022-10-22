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Lübnan'da; Yetim Dayanışması

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından “Büüüs Büyük İyilikler” sloganıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri (YDG) Projesi devam ediyor. Projenin uygulandığı ülkelerden Lübnan’da da yetimlere ve ailelerine yönelik pek çok çalışma hayata geçirildi.

YAŞAM 22.10.2022, 11:47 Murat Aydın
Lübnan'da; Yetim Dayanışması

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından “Büüüs Büyük İyilikler” sloganıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri (YDG) Projesi devam ediyor. Projenin uygulandığı ülkelerden Lübnan’da da yetimlere ve ailelerine yönelik pek çok çalışma hayata geçirildi.

Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden İHH gönüllüleri, Lübnan’da yaşayan yetim çocuklarla bir araya geldi. İHH ekibi, Lübnan’ın Trablus, Beyrut, Sayda ve Beka bölgelerinde yetimlere ve yetim ailelerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. 4 gün süren ziyaretler boyunca, 3 farklı proje hayata geçirildi.

Yetim Şenliği düzenlendi

Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri çerçevesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Burj al-Barajnah Filistin Mülteci Kampı’nda yaklaşık 400 yetim çocuğun katıldığı şenlik düzenlendi. Şenlikte, yöresel halk oyunları oynandı ve palyaço gösterisi yapıldı. Çocukların şiirler okudukları programda, yüz boyama etkinliği yapılırken, çocuklara ikramlarda bulunuldu ve hediyeler verildi.

600 yetim ailesine kurban payı dağıtıldı

Ziyaret kapsamında ayrıca, 600 yetim ailesine adak-akika kurban payları dağıtılırken, İHH’nın Gelir Temini Projeleri kapsamında da 5 yetim ailesine bakkal dükkanı, 1 aileye de çocuk elbiseleri dükkanı açıldı.

#ihh #lübnan #büsbüyükiyilikler #yetimdayanışmagünleri
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