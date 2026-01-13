MEB tarafından yarıyıl tatilinin veriminin artırılması amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler ile velilere yönelik, yarıyıl tatiline özel etkinlikler içeren kitap, dergi ve rehberler hazırlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Ocak-2 Şubat tarihlerini kapsayan yarıyıl tatiline yönelik kapsamlı etkinlik içerikleri hazırladı. Okul öncesinden liseye kadar tüm kademeleri kapsayan çalışma ile öğrencilerin öğrenme süreçlerinin tatil döneminde de nitelikli biçimde sürdürülmesi, aileyle geçirilen zamanın kalitesinin artırılması ve okul-ev arasındaki eğitim sürekliliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda hazırlanan 'Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile-Çocuk Etkinlik Takvimi', çocukların öğrenme sürecinde aktif rol aldığı, ailelerin ise rehberlik edici konumda yer aldığı bir anlayışla kurgulandı. Oyun temelli ve keşfe dayalı öğrenmeyi esas alan etkinliklerle erken çocukluk döneminin gelişimsel özellikleri gözetildi.

Her güne özel olarak planlanan etkinliklerde; erken matematik, erken okuryazarlık, sanat, müzik, hareket ve günlük yaşam becerileri tematik bir bütünlük içinde sunuldu. Takvimde yer alan çalışmalar, aile katılımını öğrenme sürecinin merkezine alacak şekilde yapılandırıldı.

İLKOKUL VE ORTAOKULLARA ÖZEL ETKİNLİK DERGİLERİ

İlkokul Yarıyıl Etkinlik Dergisi, her gün için özel olarak tasarlanan sanat, müzik, hareket ve günlük yaşam becerilerini kapsayan çalışmalarla hazırlandı. Matematik ve okuryazarlık etkinlikleri tematik bütünlük içinde sunulurken, öğrencilerin sürece aktif katılımı esas alındı.

Ortaokul Yarıyıl Etkinlik Dergisi'nde ise bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını destekleyen, millî, insani ve evrensel değerleri merkeze alan temalara yer verildi. Hareketli yaşamı teşvik eden etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri desteklendi.

Her iki dergi de karekodlar aracılığıyla erişilen dijital oyunlar, öyküler, şarkılar ve sanal gezilerle zenginleştirildi.

Lise öğrencileri için hazırlanan Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitabı ile öğrencilerin tatil sürecini verimli, dengeli ve gelişimlerini destekleyecek biçimde geçirmeleri hedeflendi. Kitapta; kendini tanıma, hedef belirleme, zaman yönetimi, çalışma alışkanlıkları, sosyal-duygusal beceriler, değer eğitimi ile sanatsal, sportif ve kültürel etkinlik önerilerine yer verildi.

Velilere yönelik hazırlanan Yarıyıl Tatili Rehberi ise, ebeveynlerin öğrencileri akademik ve sosyal-duygusal açıdan daha sağlıklı destekleyebilmelerine rehberlik etmeyi amaçlıyor. Rehberde; ergenlik döneminde iletişim, tatilde motivasyonun korunması, dinlenme-çalışma dengesi, sınav kaygısı ve stresle baş etme yöntemleri, dijital araçların bilinçli kullanımı ve öğrencinin ilgi-yeteneklerini destekleyen aile tutumları ele alındı.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA REHBERLİK VİDEOLARI

Öte yandan üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için alanında uzman rehber öğretmenler tarafından hazırlanan videolarla; tatilin bilinçli ve planlı geçirilmesi, akademik motivasyonun artırılması ve sınav kaygısının azaltılması hedeflendi. Videolarda; motivasyonu sürdürme, stres yönetimi, etkili ders çalışma stratejileri, deneme sınavlarının değerlendirilmesi ve psikolojik hazırlık gibi başlıklara yer verildi.

Söz konusu rehberlik videolarına mebi.eba.gov.tr adresinden erişilebilecek.

'15'te 15 İlkokul Yarıyıl Etkinlik Kitabı'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz