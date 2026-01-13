Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Manevi ve Ahlaki Gelişim Programı kapsamında düzenlenen buluşma, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen Manevi ve Ahlaki Gelişim Programı, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programla ele alındı. Programa; Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, il ve ilçe millî eğitim yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa genelinde 15 Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uygulanan program, yaklaşık 900 öğrenciye ulaşırken; akran rehberliği temelli yapısıyla öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerler doğrultusunda gelişimini hedefliyor. Program kapsamında 52 koordinatör öğretmen ve 208 rehber öğrenci görev alıyor. Haftalık eğitim çalışmalarının yanı sıra okuma etkinlikleri, kültürel geziler, kamplar ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

DİJİTAL ÇAĞDA GENÇLİK MASAYA YATIRILDI

Programın ilk bölümünde, 'İnsan Eğitiminde Temel Prensipler ve Gençliğin Dijital Dünya Karşısındaki Durumu' başlıklı panel düzenlendi. Dr. Şükrü Dinçer moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Kasım Küçükalp ve Prof. Dr. Ahmet Dağ dijital çağda gençliğin karşı karşıya olduğu fırsat ve riskleri farklı boyutlarıyla değerlendirdi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Manevi ve Ahlaki Gelişim Programı'nın öğrencilerin sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu belirterek, 'Bu programın, eğitim sürecini aksatmadan, gönüllülük ve veli izni esasına dayalı şekilde yürütülmesini önemsiyoruz' dedi.

Programın ikinci bölümünde, BİHMED ve YİHMED iş birliğiyle öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda programın mevcut uygulamaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Etkinliğin son bölümünde ise 'Müslüman'ın Kardeşlerine Merhameti ve Mazlum Coğrafyalar' başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta Taha Kılınç, İslam dünyasında yaşanan insani sorunlara ve kardeşlik bilincine dikkat çekti.

Program, katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edilmesiyle sona erdi.