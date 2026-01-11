Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen yapay zekâ uygulamalarına ilişkin etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla 'Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - 17 Haziran 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029) hedefleri doğrultusunda hazırlanan 'Millî Eğitim Bakanlığı Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi', 22 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Anılan Yönerge hükümleri uyarınca, eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleştirilen yapay zekâ uygulamalarında etik ilkelere uygunluğun sağlanması amacıyla öğretmenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Beyan Bildirim Sistemi üzerinden Etik Beyan Formunun çevrimiçi olarak doldurulması esası getirildi.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde yürütülen yapay zekâ uygulamalarına yönelik etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları açıklamak; Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Üst Kurulu, il ve ilçe yapay zekâ uygulamaları etik kurulları ile okul yapay zekâ etiği ekiplerinin oluşumu, yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri ortaya koymak amacıyla 'Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu' hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan kılavuzda yer alan etik ilkeler kapsamlı bir literatür taraması sonucunda ulusal ve uluslararası politika belgeleri ile Bakanlık tarafından yayımlanan Yapay Zekâ Etiği Tavsiyeleri dikkate alınarak oluşturuldu. Kılavuzda ayrıca Etik Beyan Formu doldurma yükümlülüğünün hangi durumlarda doğduğu ve uygulayıcıların bu kararı hangi ölçütlere göre vereceği örneklerle açıklandı.

'Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz