Ankara'da Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, okul gezisi kapsamında Pursaklar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler, gerçekleştirilen geziyle Milli Mücadele yıllarına ilişkin önemli tarihi bilgileri yerinde öğrenme fırsatı buldu.

ANKARA (İGFA) - İlkokul öğrencilerinin müze ziyaretinde Ankara'nın işgal günlerinden başlayarak Milli Mücadele'nin örgütlenme süreci, Ankaralıların cepheye verdiği destek ve Cumhuriyet'e uzanan tarihi yolculuk hakkında bilgilendirildi.

Müze rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere; Milli Mücadele'nin Ankara merkezli yürütülmesi, halkın direnişi, cephe gerisindeki fedakârlıklar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Müze içerisinde yer alan belge ve canlandırmalarla tarihi olaylar kronolojik olarak anlatılırken öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği bölüm ise Atatürk'ün mum heykelinin yer aldığı alan oldu.

ÖĞRENCİLER GEZİDEN MEMNUN AYRILDI

Gezi sonunda öğrenciler, Milli Mücadele sürecine dair pek çok bilgiyi görerek öğrendiklerini belirterek müzeden memnuniyetle ayrıldı. Öğrenciler, müzenin hem öğretici hem de etkileyici olduğunu ifade ederek arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini söyledi.

Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi hafta içi her gün 09.00 - 18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir. Okullardan yapılacak ziyaretler ise randevu alınarak rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor.