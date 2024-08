İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Doğançay’da ağaçlarını yangından kurtaran üreticilerin bahçelerine can suyu oldu.Erkn ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Doğançay’da ağaçlarını yangından kurtaran üreticilerin bahçelerine can suyu oldu.

Yangın nedeniyle tarımsal sulama sistemi yok olan bölgede, bahçelerin kurumaması için bir günde mahalleye 14 su tankı ve 276 ton su gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından en çok etkilenen tarımsal alanlarda başlattığı seferberliğe devam ediyor. Yangından en çok etkilenen Bayraklı’nın Doğançay Mahallesi’nde üreticinin su talebine acil çözüm getirildi. Bölgede çok sayıda bahçenin kurtarılmasına karşın sulama göletinden gelen su borularının yanması nedeniyle ekili alanların kuruma tehlikesi altında kaldığı tespit edildi. Birçok üreticinin gelir kaynağı olan yeşil alanların kurtarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, bahçelerinde havuzu olan üreticilere tankerlerle su tedariki yaptı. Su depolama imkanı olmayan, depoları yanan üreticilere ise hızlı bir şekilde su tankı gönderilerek sulama imkanı yaratıldı. Bir günde bölgeye 14 su tankı ve 276 ton su taşındı. Ekipler, sulama sistemi faaliyete geçene kadar bölgeye su tedarik etmeye devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, “Doğançay, yangından zarar gören önemli köylerden bir tanesi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla Büyükşehir’in tüm ekipleriyle sahadayız. Önceki gün hayvanlarımızla ilgili yem tedariki yapmıştık. Dün itibariyle alanlardaki su ihtiyacını karşılayabilmek üzere elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Su depolarını ihtiyaç duyulan tüm alanlara getirdik. Şu anda bu yerde 14 civarında su tankı ihtiyacı var. Tanklarımızın hepsi bugün gelecek. Burası küçük bir alan, tarımsal arazisi kıt bir alan. Dolayısıyla kendi geçimlerini sağlamak üzere ve ihtiyaç fazlasını satmak üzere önemli bir üretim alanı. Buradaki her metrekare alan çok değerli, her ürün önemli. Bunların yaşaması için suya ihtiyaç var. Bugünden itibaren yangından kurtarılan tüm üretim alanlarını kurtardık. Tamamına can suyunu verecek durumdayız” ifadelerini kullandı.

Sulama sorununun normale dönmesi için göletlerde çalışmanın hızla devam ettiğini ifade eden Ziya Çavdar, “Yukarıda daire başkanlığımızın sorumluluğunda bir gölet var. Orada yangından dolayı su tahliye kanallarında tahribat olmuş. Su da zaten kalmamış. Orada tüm arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Önce bir alan temizliği yapacağız. Ardından o gölün işler hale gelmesi için su toplama alanlarını Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Yukarıda bir alan daha var, ikisinin birleştirilmesi için bir çalışma yapacağız. Köyün tüm ihtiyaçlarını sağlayacak sulama göletlerimizi en kısa zamanda hazır hale getireceğiz” dedi.