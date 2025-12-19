İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında hayali ticaret yoluyla yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği belirlendi. Aralarında yeminli ve serbest mali müşavirlerin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir dosya kapsamında, büyük çaplı sahte fatura ve kara para aklama ağı ortaya çıkarıldı.

Yapılan araştırmalarda, aralarında mali müşavirlerin ağırlıklı olarak yer aldığı şüphelilerin belirli bir organizasyon çerçevesinde ve sistematik şekilde hareket ederek, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı (hayali ticaret) sahte faturalar düzenledikleri tespit edildi. İlk belirlemelere göre şüphelilerin, 2020 ve 2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlediği belirlendi.

Sahte faturaların komisyon karşılığında çeşitli şirketlere temin edildiği, bu faturaların şirketler tarafından yasal defterlere gider olarak kaydedildiği ve bu yöntemle kurumlar vergisi beyanlarında haksız indirim sağlandığı açıklandı. Sadece tespit edilebilen şirketler üzerinden yaklaşık 69 milyon 552 bin lira kamu zararının oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü altında dolaşıma sokulduğu, belirli bir zincir ve döngü içerisinde tekrar şirketlere veya şahıslara aktarılarak ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Serbest Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile birlikte, sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 kişi olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.